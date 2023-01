Il Santa Maria impone il pari al Locri: in Calabria finisce 1-1

Il Santa Maria Cilento dopo aver battuto la corazzata Catania che viaggia su un altro livello ed ha messo tra se e le altre già un vantaggio siderale praticamente chiudendo i giochi sul discorso promozione, apre l'anno con un buon pareggio ottenuto sul campo della seconda forza del girone I: il Locri. Contro i calabresi, Di Gaetano, tecnico dei giallorossi cilentani ha proposto il 3-4-3, mentre il Locri si è schierato con 4-3-3. E la squadra di casa prova subito a rendersi pericolosa con Ficara, ma il Santa Maria replica con un tiro di Johnson. Dopo una fase centrale nella quale è la formazione cilentana a farsi vedere di più il Locri va vicino al vantaggio con una punizione di Ficara neutralizzata da Grieco, quasi alla chiusura della prima frazione al minuto 41 il Santa Maria sblocca il match: assist di Mancini per Catalano, che con un preciso diagonale batte Iannì. E con i cilentani avanti di una rete si va all'intervallo. Nella ripresa il Locri parte con determinazione per riequilibrare la contesa e già nei primi minuti Grieco salva su Furina, ma all'11' deve capitolare sul preciso calcio di punizione di Larosa, che manda la sfera a concludere la sua corsa all'incrocio. I padroni di casa provano anche a vincere ma l'imprecisione e le parate dell'estremo cilentano bloccano il risultato sul punteggio di parità. Al triplice fischio è 1-1. Il Santa Maria sale a quota 18 ma resta in zona rischio e domenica prossima ospita il Paternòin uno scontro diretto in chiave salvezza.