Il Santa Maria piazza tre acquisti alla vigilia del campionato

Il Santa Maria Cilento alla vigilia dell'inizio del campionato che la vedrà esordire sul campo del Real Aversa, piazza tre nuovi acquisti da mettere a disposizione del tecnico Angelo Nicoletti. Ad essere stati tesserati con la formazione giallorossa del presidente Francesco Tavassi, due portieri Chrysostom Stagos, 19 anni, di orige greca, che nella passata stagione ha giocato sempre in quarta serie con il Castrovillari, e Cristian Viscido, 23 anni, che vanta esperienze in D con le casacche di Gelbison, Ebolitana e Chieri. Il terzo innesto in chiave under è il difensore Michele Morlando, 17 anni, che ha giocato con la Juniores Nazionale di Giugliano e Savoia. I tre nuovi arrivati sono già a disposizione del tecnico Nicoletti.