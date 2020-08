Ha già vestito la maglia oplontina nella stagione 2013/14, quella della promozione in serie C. A distanza di sette anni, Luigi Manzo (foto ufficio stampa) torna al Savoia per tentare nuovamente l’assalto alla terza serie. Difensore centrale classe 1985, Manzo ha esordito in serie D a diciassette anni con la maglia del Pomigliano, poi le esperienze – tra le altre – con Angri, Matera, Cavese, Vigor Trani e Gelbison. Nel 2015/16 l'altra promozione in C, con la Vibonese, cui resta legato anche nella successiva stagione tra i professionisti. Quindi le tappe di Nocera, Mantova e Taranto.



«Questa città mi ha dato tanto – commenta Manzo a margine della firma – sia sul piano professionale che su quello umano. Ho vissuto dei momenti straordinari. Oggi far parte di una società sana e seria come quella presieduta dalla famiglia Mazzamauro è un privilegio. Quanto a mister Aronica, non potrò che trarre benefici dalla sua guida, considerato il suo passato da difensore. Non vedo l'ora di ripartire».