Un altro innesto per il Savoia, che stavolta – dopo l’annuncio di Esposito, Sorrentino e Cipolletta – va a rinforzare il parco under. Il volto nuovo risponde al nome di Benjamin Boccioletti. Esterno di fascia classe 1999, Boccioletti nella passata stagione ha collezionato otto presenze in serie C con l’Alma Juventus Fano. In precedenza, un’esperienza significativa con la Vis Pesaro, con cui – nella stagione 2017/18 – centra la promozione tra i professionisti e cui resta legato anche nel campionato successivo, prima del trasferimento all’Adriese, in serie D.

Nel frattempo, prosegue la preparazione dei bianchi – rinfrancati nel morale dalle due vittorie consecutive – in vista dell’impegno esterno del Salveti contro il Cassino. L’obiettivo è dare continuità ai successi contro Giugliano e Latte Dolce e recuperare quota nei confronti di Monterosi e Latina. Tutti regolarmente a disposizione di mister Aronica, ad eccezione di Caiazzo, che ne avrà ancora per una decina di giorni.

Ultimo aggiornamento: 12:19

