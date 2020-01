Il Savoia non vuole saperne di mollare la presa. Il Palermo è a sole tre lunghezze ed i bianchi hanno tutta l’intenzione di continuare a far sentire il fiato sul collo ai rosanero, tentando l’impresa sorpasso, e per questo blindano tutti i pezzi pregiati del proprio organico. Tra questi c’è Mattia Tascone. Con una nota ufficiale, il club dei presidenti Annunziata e Mazzamauro ha smentito «categoricamente, le voci di mercato sul futuro di Mattia Tascone (foto uffici stampa). La società non vuole assolutamente depotenziare la rosa a disposizione del tecnico Parlato. Il calciatore, pertanto, è ritenuto incedibile e non si muoverà da Torre Annunziata, così come tutti i suoi compagni di squadra».

Un intervento, dunque, teso non solo a blindare il calciatore ma anche a preservare la serenità e la concentrazione del gruppo, che domenica contro il San Tommaso ha centrato l’ottava vittoria consecutiva. Un filotto impressionante, valso a mettere in discussione la leadership della corazzata rosanero. © RIPRODUZIONE RISERVATA