Giorni di speranza per il Savoia. I bianchi attendono con particolare trepidazione il prossimo Consiglio Federale, che – tra le altre cose – ratificherà le proposte di verdetto formulate dalla Lega Dilettanti, con annessa graduatoria ripescaggi. Il sogno resta la serie C, passando dunque per la porta di servizio (resta sempre da adeguare il Giraud). Cambierebbero invece i termini del discorso nel caso in cui di desse attuazione già nella prossima stagione alla riforma “Caiata”: in quel caso otterrebbero infatti il pass per la terza serie anche altre undici compagini dilettantistiche oltre alle nove che hanno trionfato in campionato. Ed i bianchi (foto Ufficio Stampa) sarebbero naturalmente dentro.



Nel frattempo, per celebrare una stagione che ha visto i ragazzi di Parlato giocarsela intensamente con il Palermo, la società ha deciso di mettere all’asta le maglie da gioco. «È stata una stagione calcistica da ricordare - così il club nella nota che ha presentato l'iniziativa - e le casacche bianche ed arancioni rappresentano cimeli da conservare gelosamente. Da oggi sarà possibile acquistare all’asta le maglie di Osuji e compagni su eBay. Base d’asta 25 euro; tre giorni di tempo per presentare la propria offerta. Consegna allo Stadio Giraud per i residenti a Torre Annunziata; tramite corriere, invece, per i residenti fuori dai confini della città oplontina». © RIPRODUZIONE RISERVATA