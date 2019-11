Forte di un secondo posto che ha spazzato via i malumori che avevano fatto da contorno al match contro il Biancavilla, il Savoia vuol continuare nella marcia innescata a Palermo.



Dopo quello contro il Nola, c’è un altro derby ad attendere adesso i bianchi di Parlato (foto ufficio stampa Us Savoia 1908), che - ancora al Giraud - se la vedranno domenica con il Giugliano, terza forza del campionato, distaccato di appena una lunghezza.



In occasione del match contro i tigrotti, il club oplontino ha proclamato la Giornata Biancoscudata, «pertanto, gli abbonamenti non saranno validi ed i prezzi dei biglietti (in prevendita da oggi pomeriggio presso la Caffetteria Savoia e il Bar Bera) saranno i seguenti: Curva (euro 8), Distinti (euro 12), Tribuna (euro 15)».



Per gli ospiti, biglietti disponibili presso la Tabaccheria Zara di via Verdi, al prezzo di 8 euro più diritti di prevendita.

Ingresso gratuito per gli under 10. © RIPRODUZIONE RISERVATA