Il Savoia a difesa delle donne: maglia speciale contro il Lanusei

Niente maglia bianca per il Savoia, “ritirata” dalla proprietà ormai due mesi e mezzo fa nel pieno di quella crisi di risultati che ha inesorabilmente demolito il sogno promozione. Ieri però, contro il Lanusei, i calciatori oplontini una maglietta bianca l’hanno indossata, con tanto di scudo storico, per tutta la durata del riscaldamento pre-gara ed al momento dell’ingresso in campo prima del fischio d’inizio.

Il bianco della maglietta ha fatto da sfondo ad un messaggio ben preciso, di cui il club ha voluto farsi portavoce: «No alla violenza sulle donne».

Attraverso l’iniziativa, ispirata dal «caso che ha visto protagonista l’attrice e comica Aurora Leone nella serata che ha preceduto l’evento La partita del cuore», il Savoia – in linea con la politica che negli anni ha ispirato la proprietà – ha inteso stigmatizzare «ogni tipo di discriminazione e violenza morale, ponendosi a difesa delle donne e dei veri valori dello sport e della vita».