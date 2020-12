Finisce con un pari a reti bianche il derby infrasettimanale del Giraud fra Savoia e Gladiator (foto ufficio stampa). Solo un punto, dunque, per i bianchi, che riprendono a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive ma – complice il successo della Vis Artena – scivolano al quinto posto. Nell’ultimo turno dell’anno solare, il Covid ferma il Latina; vince invece il Monterosi (3-1 alla Nocerina) che vola momentaneamente in vetta a +9 sugli oplontini.

Contro i sammaritani, bianchi pericolosi nel primo tempo con D’Ancora (che dalla distanza manca la porta per questione di centimetri); risponde il Gladiator con Del Sorbo e Tripicchio. A metà frazione, ottimo spunto individuale di Kyeremateng, spreca sotto misura Kacorri. Nella ripresa, Kyeremateng ci prova dalla distanza dopo appena un minuto, trovando una decisiva deviazione in corner. Il Savoia ci prova con maggiore intensità ma manca di precisione: alta sul montante l’inzuccata di Kacorri; al 20’, su angolo di D’Ancora, il colpo di testa di Manzo s’infrange sul palo, sulla ribattuta Fusco è poi lesto a sventare su De Rosa. Spreca ancora D’Ancora in due occasioni, poi lo spunto finale di Badje ad innescare De Rosa (conclusione rintuzzata).

Savoia dunque costretto a rinviare ancora l’appuntamento con la vittoria. L’amarezza è consistente al Giraud, al punto che nel post partita la società ha annunciato il silenzio dei tesserati: nessuna dichiarazione, dunque, a margine del match.

