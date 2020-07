Innesti a raffica per il Savoia, che in giornata ha ufficializzato il tesseramento di Davide Porcaro, difensore classe 1996 (foto ufficio stampa).



Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, Porcaro - allenato dall’indimenticato Carmelo Imbriani - vince con i Giovanissimi uno Scudetto di categoria. Poi il passaggio alla Pro Vercelli, prima di tornare al Benevento. Nella stagione 2014-2015 esordisce in serie C con la maglia giallorossa. Nel gennaio 2016 viene girato in prestito al Siracusa in D, con cui trionfa in campionato. Quindi - dopo alcuni fastidiosi infortuni, le esperienze con Casertana, Madrepietra Dauna e - nelle ultime due stagioni - Fidelis Andria.



«Ho giocato l'anno scorso contro il Savoia al Giraud, in Coppa Italia, e - commenta il difensore - sono rimasto impressionato dallo stadio e dai tifosi: era entusiasmante per me giocare con una cornice di pubblico del genere. Qui ho trovato una società seria con le idee chiare, con un progetto importante e stimolante per me, che ho voglia di alzare l'asticella e tornare a respirare l'aria del professionismo, aria che qui si respira a primo impatto. La mia posizione in campo? Sono un difensore dinamico, duttile, adattabile sia in una difesa a 4 che a 3. Amo giocare la palla e vivo per il gioco d'impatto. Amo il duello individuale con gli attaccanti: mi fa sentire vivo. Non vedo l'ora di ricominciare, tornare a calcare quel rettangolo verde che tanto mi manca e mettermi a disposizione del mister Aronica e della società».