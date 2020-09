Ufficializzazioni a raffica per il Savoia, che in giornata ha annunciato il tesseramento del giovane Rocco Occhiuto (foto ufficio stampa), esterno sinistro classo 2000, reduce da una positiva esperienza con il Casarano.



Il giovane – corsa e forza fisica le sue prerogative – si era in precedenza messo in bella evidenza sia con la maglia della Palmese (nel girone I di serie D), che con quella della Carrarese (alla Viareggio Cup).



«Ammetto di non conoscere il girone G – così l’esterno a margine della firma – dal momento che questa è la prima volta che mi capita di affrontarlo, ma del restto ogni girone in questa categoria è difficile poiché imprevedibile. Quanto a me, mi presento al Savoia con le migliori intenzioni ed animato da grande stima nei confronti di mister Aronica, visto quel che ha realizzato da calciatore. Sono sin da subito a sua disposizione». © RIPRODUZIONE RISERVATA