Il Savoia punta l'Arzachena e saluta Gennaro Esposito: «Mi rimetto in gioco»

Rinvigorito dal successo contro il Carbonia, valso a riagganciare – se non altro – il treno playoff, il Savoia punta adesso l’Arzachena, dal canto suo chiamato a far punti per incrementare il vantaggio sulla zona playout.

Nel frattempo, il club di Mazzamauro ha perfezionato un’operazione in uscita. È stato infatti risolto consensualmente il contratto con Gennaro Esposito. È dunque durata appena tre mesi la seconda esperienza dell’attaccante in maglia bianca (già in precedenza indossata tra il 2016 e il 2018). Da gennaio, Esposito ha collezionato 11 presenze, condite da due reti.

L'attaccante si è così congedato via social dal club oplontino: «Purtroppo è vero, non tutte le favole hanno un lieto fine. Ringrazio gli uomini che mi hanno dato la possibilità di tornare a vestire questa gloriosa maglia, che spero di non rivedere più in D. Il Savoia e la famiglia Mazzamauro meritano il calcio professionistico. Con orgoglio e dignità mi rimetto in gioco, con la consapevolezza che ho ancora tanto da dare in questo calcio».