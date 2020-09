Due giovani talenti in prestito dal Genoa per rafforzare ulteriormente il parco under. Da oggi fanno ufficialmente parte del Savoia di mister Aronica il difensore classe 2001 Enrico Nespoli e l’esterno (anche lui 2001) Riccardo Correnti.



Nella passata stagione, Nespoli ha maturato una positiva esperienza con il Vastogirardi (girone F), con cui ha collezionato 25 presenze condite da una rete.



Correnti, che si è invece formato nel settore giovanile del Palermo, con cui ha disputato tutte le categorie, nello scorso campionato – causa fallimento del club rosanero – si è trasferito in riva allo Stretto, sponda Fc Messina. Per lui 22 presenze nel girone I.



«L’operazione – precisa il club nella nota con cui ha annunciato i due prestiti – è andata in porto grazie all’ottimo lavoro svolto dalla società e dal direttore sportivo Carlo Musa, considerati anche gli ottimi rapporti che intercorrono tra il Savoia e il Genoa, che ha deciso di affidare ai bianchi la crescita dei due calciatori». © RIPRODUZIONE RISERVATA