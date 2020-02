Continua a suon di botta e risposta il campionato di Palermo e Savoia. I rosanero s’impongono per 2-0 al Barbera contro il Messina, mentre i bianchi sbrigano con un perentorio 3-0 al Giraud la pratica Cittanovese. Resta quindi di cinque punti il vantaggio della capolista sull’undici di Parlato. Che comunque non vuole saperne di mollare la presa (foto ufficio stampa Us Savoia 1908).



Al Giraud le intenzioni del Savoia sono chiarissime sin dalle prime battute di gioco. Gatto – su punizione, corre il 1’ – chiama subito il portiere calabrese ad un decisivo intervento; il centrocampista ci riprova al quarto d’ora, trovando stavolta il palo esterno a neutralizzare la propria conclusione. Al 24’ il numero uno della Cittanovese si ripete su Diakitè, deviando in corner un colpo di testa che pareva destinato in rete.

Nella ripresa, prima una ghiotta occasione letteralmente divorata da Diakitè su assist di Gatto, poi – all’11’ – la prodezza di Scalzone che vale il meritato vantaggio biancoscudato: stavolta nulla può Pellegrino sul tiro a giro dell’attaccante. Otto minuti ed il Savoia mette in ghiaccio la gara. Deliziosa l’azione condotta lungo l’asse Chironi-Scalzone: palla per l’accorrente Rondinella, che firma il 2-0 con un preciso rasoterra. Tris al 24’, quando un assist di Cerone innesca il piattone di Chironi che chiude i conti.



«Avevamo una gran voglia di giocare e far gol». Esordisce così nel post partita il tecnico oplontino Parlato, che poi analizza la dinamica del match. «La Cittanovese era ben messa in campo ed è stata abile a chiuderci gli spazi. Faccio i complimenti a tutti quelli che hanno giocato: la mia squadra mi dà disponibilità e mi consente di cambiare gli equilibri a gara in corso. Ho preparato la partita puntando su giocatori fisici, per contrastare, appunto, la loro fisicità. Poi ho cambiato, inserendo giocatori agili e l’abbiamo sbloccata. Dobbiamo esser stracontenti per la vittoria del Savoia e non dobbiamo essere meno entusiasti perché non abbiamo accorciato in classifica. Pensiamo al Savoia e battiamo le mani ai ragazzi per aver vinto una partita molto difficile».

