Hassen Rekik torna al Savoia dopo l’esperienza al Gladiator nella passata stagione (il club oplontino lo aveva ceduto ai sammaritani con la formula del prestito). L’esterno (foto ufficio stampa) è già a disposizione di mister Aronica per la sua seconda esperienza in maglia bianca.



Nel frattempo, il club del patron Mazzamauro ha ufficializzato anche un innesto in difesa. Si tratta di Mario Acampora, proveniente dal settore giovanile dell’Avellino. Il giovane – classe 2002 – arriva dalla società irpina con la formula del prestito. «Qui conta solo vincere – commenta – ed ogni dettaglio viene quindi curato nei minimi particolari. Impossibile dire di no ad una destinazione del genere. Poi come allenatore c’è mister Aronica: seguendo i suoi consigli da ex difensore, posso solo migliorare. Le mie caratteristiche? Sono un difensore sinistro, che fa della tecnica e del colpo di testa, vista la stazza, i propri punti di forza».



Qui Portici – Del Gaudio rilancia in azzurro. Il difensore classe 2000, giunto nella passata stagione in prestito dallo Spezia, «quest’anno – annuncia il club – resta a titolo definitivo al Portici». Con i liguri – a partire dal 2017 – ha disputato i campionati Under 17 e Under 19, collezionando anche qualche gettone nelle nazionali giovanili. © RIPRODUZIONE RISERVATA