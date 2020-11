Finisce 0-0 al Giraud fra Savoia e Arzachena. Un pari denso d’amarezza e di rimpianti per i bianchi, che a più riprese si sono letteralmente schiantati contro il solido muro innalzato dagli smeraldini. Sugli scudi il portiere sardo Ruzittu, autore di almeno quattro provvidenziali interventi, decisivi nell’economia del match.

Contro i sardi restano ai box Occhiuto, squalificato, e Fornito, a riposo a scopo precauzionale.

I bianchi (foto ufficio stampa) premono sin da subito sull’acceleratore, guadagnando progressivamente campo. Il break (fra il quarto d’ora e il 20’) dovuto all’infortunio al secondo assistente del direttore di gara non cambia l’inerzia del match. Il primo, decisivo intervento dell’estremo difensore smeraldino arriva anzi dopo appena un minuto dalla ripresa delle ostilità: Correnti sfrutta una sponda sul secondo palo e calcia sotto misura, deviata da un attento e reattivo Ruzittu.

Nella ripresa, sette minuti e Ruzittu si ripete su D’Ancora, al tiro da pochi metri sugli sviluppi di una punizione di De Rosa. Una manciata di minuti più tardi, l’ingresso in campo di Scalzone a rilevare Kakorri, ma la musica non cambia. Il Savoia preme, Ruzittu risolve: il copione si ripete al minuto 18, quando il portiere ospite chiude sul primo palo e neutralizza la velenosa conclusione di Orlando. Quattro minuti e sventa Marinari, abile ad anticipare Orlando proprio al momento della conclusione. Un galvanizzato Ruzittu si ripete alla mezz’ora, neutralizzando la conclusione dai 25 metri di De Rosa. Nel finale il Savoia rischia addirittura la beffa. Un rinvio sbilenco di Esposito innesca Molino, da questi a Padovani, su cui è efficace il recupero della retroguardia oplontina.

«Ho visto un buon Savoia, non ottimo, che ha lottato contro una squadra che aveva una saracinesca in porta»: ha esordito così nel post partita del Giraud il presidente oplontino Alfonso Mazzamauro. «Diciamo che oggi il nostro attacco è stato poco concreto. Ci siamo insomma fatti male da soli, perché anche se dell’altra parte c’era un muro, è pur vero che non esistono muri in cui non si possa far breccia».

Quindi la stoccata ai tifosi. «Oggi abbiamo sperimentato la diretta streaming ma solo 522 fedelissimi hanno scelto di starci accanto acquistando l’evento. Volevo evidenziare questo dato esiguo: questo vuol dire che non si vuole davvero bene al Savoia e che noi abbiamo 500 tifosi».

Da ultima, un’accorata richiesta alla Lega. «Il Savoia unica squadra ad aver giocato sei partite? Siamo anche una delle pochissime società ad aver eseguito sierologico e tamponi ai nostri tesserati. Con tutto quel che vuol dire, in termini economici come organizzativi. Questo aspetto va disciplinato dalla Lega. Sarebbe necessario monitorare ogni 15 giorni lo stato di salute delle squadra e verificare adeguatamente le positività cpomunicate. Così certo non va. Perché io magari faccio dieci tamponi e dall’altra parte non ne fanno: a cosa servono i miei controlli? Spero intervenga una regolamentazione».

