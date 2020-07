Ha detto di nuovo sì al Savoia uno dei protagonisti della passata stagione. Angelo Scalzone (foto ufficio stampa) continuerà ad inseguire coi bianchi il sogno serie C, dopo il tenace inseguimento dello scorso campionato al Palermo. L’attaccante, giunto a Torre Annunziata nella sessione di mercato di dicembre ed autore di nove sigilli, manifesta tutto il suo entusiasmo per la firma che lo lega al club del patron Mazzamauro per un ‘altra stagione.



«Ho scelto ancora Torre Annunziata – spiega – perché lottare con questa maglia penso che abbia un sapore diverso. Credo che giocare qui significhi sposare un ideale. E nel momento in cui capisci realmente cosa vuol dire giocare per questi colori, allora puoi giocare in questo stadio. A volte penso alle emozioni, ai gol, alle esultanze, a tutti i momenti dell’anno scorso e credo di essere in debito con queste persone, con questa società. Mi hanno fatto ritornare la voglia di ridere, di giocare. Sinceramente non vedo l’ora di iniziare, di mettere piede al Giraud, di ritornare nello spogliatoio ed occupare il mio posto, segnare e correre sotto la curva».



Nel frattempo, il club ha ufficializzato un'altra conferma. Si tratta di Christian Mancini, centrocampista classe 2002.