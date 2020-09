Ieri l’annuncio della composizione dei gironi, oggi due importanti manovre di mercato. L’obiettivo del Savoia è conquistare sul campo quella serie C inutilmente inseguita in estate confidando in un improbabile ripescaggio, e così, dopo aver dato nome e volto alle avversarie che le contenderanno il salto di categoria – su tutte Latina e Latte Dolce, occhio alla Torres – il club del patron Mazzamauro ha annunciato in giornata il tesseramento di Giuseppe Fornito (foto ufficio stampa) e Ezequiel Melillo.



Centrocampista classe 1994, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Fornito si approccia al professionismo nella stagione 2013/14 con la maglia del Pescara (serie B), con cui colleziona due sole presenze (una in campionato, l’altra in Coppa Italia). Quindi le intense esperienze di Cosenza, Messina, Catania e Trapani, tutte in terza serie. Nella stagione 2018/2019 veste azzurrostellato, mentre nello scorso campionato si divide tra Catania e Rende.



«Ho avuto un ottimo impatto – commenta Fornito a margine della firma – anche perché qui c’è un grande senso di famiglia e di appartenenza. Ringrazio società e tecnico per la fiducia, che spero di ripagare sul campo. Obiettivo? Tornare tra i professionisti con il Savoia. Servirà l’impegno di tutta la squadra, perché il singolo da solo non riesce a vincere un campionato. Per me è la prima volta tra i dilettanti, ma sono molto carico e convinto di aver fatto la scelta giusta».



Il secondo annuncio di giornata riguarda Ezequiel Melillo, fantasista classe 1993. Dopo una prima esperienza in Primera Division con il Racing Club (2013/2014), l’argentino approda in Italia nella stagione 2017/18, collezionando 19 presenze con il Troina (con cui sfiora una storica promozione in serie C). Quindi il passaggio alla Vibonese, in serie C, poi – nella passata stagione – la positiva esperienza in riva allo stretto con l’Fc Messina.







