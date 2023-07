Il Sorrento conferma La Monica, Cuccurullo e Petito

Tre conferme in maglia rossonera. Il primo è centrocampista Giuseppe La Monica fino al 30 giugno 2025 (con opzione per un altro anno). La Monica, nato a Castellammare di Stabia il 30 ottobre del 1996, è ormai una colonna del Sorrento visto che milita in rossonero dal 2019 (131 apparizioni in totale) e ha contribuito lo scorso anno alla promozione in C con 32 presenze e ben 10 reti.

Poi, un altro centrocampista, Marco Cuccurullo fino al 30 giugno 2025. Nato a Vico Equense il 10 febbraio del 2000, Cuccurullo ha già giocato in C con Cavese e Teramo (34 presenze totali e due reti) e lo scorso anno ha contribuito alla promozione del Sorrento tra i professionisti con 20 apparizioni e due gol.

Terzo, l’attaccante Francesco Pio Petito fino al 30 giugno 2026. Petito, nato a Benevento il 2 dicembre del 2002, ha esordito in C con la Casertana nel 2020 ed è approdato a Sorrento nel 2021 (sono già 62 i "gettoni" totali). Lo scorso anno ha contribuito alla promozione dei rossoneri tra i professionisti con 33 presenze e 4 reti (oltre a 8 assist).