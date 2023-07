Il Sorrento conferma lo sponsor: Msc

Nel primo giorno della stagione calcistica che segna il ritorno dei colori rossoneri tra i professionisti, il Sorrento ha annunciato che sarà MSC il main sponsor anche per il 2023-2024. Una partnership, quella tra il colosso del mondo della navigazione ed il Sorrento Calcio, che va avanti da tempo in virtù della volontà del Comandante Gianluigi Aponte di favorire la pratica sportiva da parte dei giovani della costiera.

Forte, fortissimo, l’impulso che Msc ha fatto pervenire in questi anni al Sorrento per la costruzione di un settore giovanile che sia foriero di risultati ma soprattutto veicolo di valori sani per i ragazzi che si avvicinano al mondo del calcio.

Ancor più importante è il supporto che MSC ha deciso di dare al Sorrento Calcio nella stagione che va ad incominciare e che vedrà il club misurarsi nel campionato di Serie C.

La visita nei giorni scorsi del Comandante Aponte ha certificato una volta di più il suo legame con il territorio e con il club rossonero, legame che per l’appunto si sostanzierà anche per il 2023/2024 con la presenza del marchio MSC al centro della gloriosa casacca rossonera.