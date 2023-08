Il Sorrento ha concluso il ritiro a Roccaporena, l'analisi di Maiuri

Si è concluso oggi con un test in famiglia il lungo ritiro del Sorrento in quel di Roccaporena. «Abbiamo lavorato sodo insieme al mio staff e grazie alla grande disponibilità che hanno mostrato i ragazzi - spiega mister Maiuri - peccato aver dovuto far fronte a qualche indisponibilità che non sempre ci ha permesso di allenarci a ranghi completi».

«Torniamo a casa con la consapevolezza di dover completare il gruppo con altri innesti ma anche con la certezza di aver messo delle fondamenta importanti durante queste tre settimane in Umbria. Ne restano poco più di due prima di iniziare la stagione, speriamo di poter disputare con l’organico praticamente definito un altro paio di amichevoli per rifinire al meglio la preparazione».