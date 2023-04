Il Sorrento alla volata finale, insegue la Paganese con un punto di distacco

«Il bello deve ancora venire». Vincenzo Maiuri manifesta ottimismo consapevole in vista della volata finale verso le ultime due giornate che decideranno le sorti di un campionato tuttora incerto, con Sorrento e Paganese che si sono avvicendate in vetta alla classifica del girone G.

«È chiaro che non abbiamo altra possibilità che vincere entrambe le partite con Lupa Frascati e Angri – osserva l’allenatore del Sorrento -. Anche se pur vincendole entrambe e la Paganese facesse altrettanto, ci dividerà sempre il punto che ci separa adesso. Ecco perché abbiamo l’obbligo di continuare a crederci e affrontare la settimana con la stessa intensità con cui abbiamo preparato tutte le partite di questo campionato. Dobbiamo lavorare con la stessa determinazione che ci ha sostenuti fin dalla prima amichevole a Cascia. Sempre concentrati con la voglia di vincere».

Il giorno dopo la vittoriosa trasferta a Uri, Vincenzo Maiuri sottolinea il significato di un risultato focalizzato e ampiamente meritato, ma non si concede pause. «Abbiamo vinto con il minimo scarto – spiega il tecnico rossonero -, ma il risultato poteva essere ben più rotondo. Abbiamo dominato per due terzi della gara. Poi, la squadra ha dimostrato la sua forza quando ha dovuto stringere i denti per difendere la vittoria. Guardiamo avanti». Domenica arriva al campo Italia la Lupa Frascati che ha fermato la Paganese (1-1). «Questi giocatori – conclude Maiuri - si farebbero uccidere per il Sorrento, per vincere questo campionato e l'hanno dimostrato ogni domenica anche quando le cose non sono andate bene, per cui mi piacerebbe vedere uno stadio Italia pieno per loro, lo meritano. Questa è una squadra che ha dato sempre tutto; se fossi tifoso del Sorrento sarei orgoglioso di loro, dal primo all'ultimo, anche se non c'è un primo e un ultimo in questa squadra. Tutti hanno dato un grandissimo contributo partendo dall'inizio. Sono tutti uguali e tutti hanno messo tanto, sia dall'inizio delle partite, sia quando sono subentrati. Abbiamo ancora due giornate davanti, le più importanti della stagione e speriamo che il bello deve ancora venire». Fuori dal fronte agonistico, intanto, cresce l’attesa per una vicenda di cui si sta occupando la giustizia sportiva. Giovedì prossimo, infatti, è fissata l’udienza al Tribunale federale-Sezione disciplinare per una presunta combine relativa alla stagione 2015-2016. Sulla Paganese, infatti, pende un deferimento della Procura federale che ha chiesto la retrocessione degli azzurrostellati all’ultimo posto in classifica o l’esclusione dal campionato di competenza (articolo 30 comma 4), nell’ambito di una indagine che ruota intorno al Messina, ora scomparso.