Il Sorrento ritrova i suoi tifosi dopo la vittoria sull'Ilvamaddalena

«Saremo sempre con te», il coro, intonato, all’inizio della partita, dai tifosi rossoneri, dopo la contestazione nell’epilogo della gara casalinga persa malamente contro l’Aprilia, rappresenta la sintesi della ritrovata sintonia nel team rossonero, felice e vincente per il successo sull’Ilvamaddalena (1-0, rete di La Monica), che ha consentito al Sorrento di riagganciare la vetta della classifica, con 44 punti, in coabitazione con la Paganese, dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite.

Ritrova il sorriso anche Vincenzo Maiuri. «Quella con la squadra sarda – spiega l’allenatore rossonero - è stata una partita giocata bene nel primo tempo, sia sul piano tecnico-tattico che sotto il profilo della determinazione. La squadra ha mantenuto sempre il comando del gioco, pervenendo al vantaggio con merito con La Monica. Poi, loro, al 35’ hanno cambiato il 4-5-1, il modulo iniziale. Si sono disposti con il 4-4-2, con quattro difensori la partita, per noi, poteva diventare più semplice a livello offensivo e magari più difficile a livello difensivo perché loro avevano opposizioni dirette sui nostri difensori». Nella ripresa, invece, l’Ilvamaddalena è apparsa decisamente più intraprendente. «Sotto questo aspetto – aggiunge Maiuri – dobbiamo rivedere la mentalità. Siamo andati troppo presto in protezione del risultato, mentre dovevamo continuare a giocare per come avevamo fatto nel primo tempo. Perché quando riesci a conservare il possesso di palla è praticamente impossibile che ti fanno gol gli altri». Soddisfatto in parte della prestazione, del risultato e del primato ritrovato. «Vorrei sottolineare – dice ancora Maiuri – che abbiamo avuto la possibilità per andare al raddoppio e sono molto soddisfatto per la vittoria: sapevo che era una partita molto, molto difficile perché l'Ilvamaddalena è una squadra veramente forte. Basta vedere la carriera del numero 19, Bazile, entrato è entrato negli ultimi venti minuti, per capire che tipo di squadra abbiamo incontrato, nonostante la posizione di classifica che occupa».



Risultato positivo, primato in classifica, ma anche la certezza di poter contare su valide alternative, come il giovane Maresca che ha sostituito Herrera. Positivo anche l’impiego di Erradi. «Sono contento di chi ha sostituito gli assenti – sottolinea ancora il tecnico rossonero -. L'hanno fatto bene, ma non avevo dubbi perché, comunque, questa è una squadra dove tutti quanti meriterebbero un posto fisso per l'impegno che mettono nella preparazione, per la voglia, per l'attaccamento alla maglia incredibile. Questi giocatori tengono tantissimo al Sorrento, tant'è vero che dopo la partita con l'Aprilia c'è stato anche qualcuno che ha pianto a fine partita. Una circostanza che la dice lunga su quanto questi giocatori tengono a fare bene».Dietro l’angolo la trasferta a Pomezia. «Servirà una grandissima prestazione, come in tutte quante le partite. Servirà anche dare continuità a questi due risultati positivi che abbiamo fatto consecutivi perché senza continuità di risultati è difficile mantenere posizioni di alta quota. La continuità dei risultati è figlia della continuità di prestazioni, tutto qua. Quindi ci prepareremo al meglio mettendo Ce l'ha tutta come sempre».