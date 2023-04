Il Sorrento in Sardegna, vincere per continuare a sperare

Per Bilal Erradi, come per tutto il Sorrento, le prossime tre partite - quelle che chiuderanno il campionato - sono «fondamentali». Questo perché non bisogna lasciare nulla di intentato nella rincorsa alla Paganese: «Abbiamo reagito bene alla sconfitta di Caserta dando una prova di orgoglio contro il Cassino, anche in virtù proprio del rammarico che ci siamo portati dietro dal Pinto e che abbiamo trasformato giorno dopo giorno in energia positiva».

«Con l'entusiasmo ritrovato dopo il successo di domenica scorsa dobbiamo affrontare adesso l'Atletico Uri: è un match - continua Erradi - che stiamo preparando nel migliore dei modi perché andiamo in Sardegna per portare a casa tre punti che possono rivelarsi determinanti».

Per l'ex della Juve Stabia, l'esperienza in rossonero si sta rivelando decisamente positiva: «Non potevo fare scelta migliore perché mi sto trovando molto bene con i compagni, si è creata subito armonia e sul campo ho ritrovato continuità grazie al mister ed allo staff dopo un anno difficile e tornando in condizione sto finalmente facendo vedere il mio valore».