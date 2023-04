Il Sorrento si affida alla gara con il Cassimo per le ultime speranze

La sconfitta di Caserta ha ovviamente fatto male al Sorrento, che però ha voltato pagina e guarda adesso al match contro il Cassino anche perché quando mancano quattro partite alla fine della stagione ed è ancora tutto in discussione per quanto concerne la promozione, bisogna semplicemente mettere la testa sul manubrio e pedalare forte.

È quello che hanno intenzione di fare i rossoneri, a cominciare da Marco Cuccurullo, che al Pinto è partito titolare e spera di dare un contributo importante in questa volata: «C'è grosso rammarico per come è andato il match che ha preceduto la sosta ma non bisogna in alcun modo abbattersi; dobbiamo continuare a giocare come fatto per tutto il corso della stagione. Ci attende una rivale difficile ma abbiamo dimostrato di avere determinazione e personalità da vendere e quindi non ci tireremo indietro nei prossimi 360' nel corso dei quali proveremo a fare bottino pieno. Sono tutte fondamentali da qui in poi e lotteremo fino all'ultimo per prenderci le soddisfazioni che meritiamo».