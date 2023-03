Fusco analizza la trasferta del Sorrento in trasferta in Sardegna per difendere il primato in classifica

Il vertice della classifica, in condominio con la Paganese, da difendere con determinazione. Verso la Sardegna il Sorrento parte con fiducia. Domani gioca ad Arzachena. Francesco Fusco è una delle colonne portanti del Sorrento che vanta la seconda miglior difesa del campionato. I rossoneri a nove giornate dalla fine lottano per il primato anche grazie ad una retroguardia di ferro che adesso si appresta a sfidare i temibili attaccanti sardi.

«Sarà una partita importantissima - spiega Fusco - perché ci può dare una spinta importante in vista di quello che poi sarà lo scontro diretto con la Paganese. Mai come questa volta dunque dobbiamo pensare ad una avversaria alla volta perché solo facendo bene contro l’Arzachena potremo approcciarci al meglio al match successivo. Ogni volta che si va in Sardegna c’è da smaltire un viaggio lungo e disputare sfide intense nelle quali occorre massima determinazione». Francesco Fusco, 24 anni, è un altro calciatore che si è lasciato incantare, per la seconda volta, dalle note di «Torna a Surriento», dopo una parentesi al Monopoli ed un'altra tra Lavello e Cassino. Stabiese di nascita, cresciuto calcisticamente nel Benevento, insieme a Davide Cacace, rappresenta una delle coppie centrali più quotate della serie D. Carattere e determinazione, caratteristiche fondamentali in questa fase del campionato, non mancano al difensore rossonero. «Siamo nel momento clou della stagione - continua Fusco -, quello in cui nessuno regala niente perché tutti hanno bisogno di punti. Noi però inseguiamo un sogno e vogliamo realizzarlo». Fusco quest’anno sta avendo grande continuità di rendimento: «Cerco di dare sempre il massimo in ogni allenamento e quel lavoro me lo porto la domenica in campo. Sono quattro partite che non subiamo gol e, scaramanzia a parte, vogliamo continuare questa striscia positiva». Verso la Sardegna, intanto, Vincenzo Maiuri dovrà rinunciare all'esterno difensivo Francesco Todisco. «Dobbiamo fare una grandissima gara per centrare l'obiettivo foicalizzato alla vigilia - dice il tecnico rossonero -. La squadra si è allenata con attenzione, concentrazione e determinazione perché sappiamo che sarà una partita importante, ma siamo unilmente consapevoli delle nostre potenzialità».