Il tecnico del Giugliano Massimo Agovino, squalificato per due turni dal giudice sportivo ("per aver rivolto espressioni ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale”), non ci sta ed esprime tutto il suo disappunto sulle pagine social. Parole forti quelle utilizzate dall'allenatore dei tigrotti, terzi in classifica, a tre giorni dal match con la Cittanovese. "Domenica - scrive Agovino sulla pagina Tutto Giugliano Calcio - erano in panchina con me i dirigenti Mango e Garofalo e sono testimoni fedeli. Non ho detto una sola parola di quanto riportato nel vergognoso comunicato, sono in balia di questi signori".



L'allenatore, in ulteriore passaggio, ha chiarito di aver rimediato un primo cartellino giallo "senza alcuna spiegazione" e di essere stato poi espulso per "essere uscito fuori dall'area tecnica". Ieri - aggiunge infine il tecnico gialloblu - è uscito il comunicato e ho letto la motivazione. Sono rimasto incredulo davanti a questa porcata, mentono sapendo di mentire e io mi chiedo perché stanno giocando così sporco". © RIPRODUZIONE RISERVATA