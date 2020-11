A stretto giro di posta è arrivata la replica del Troina. Il club siciliano finito nel mirino del presidente della Gelbison Puglisi, il quale nel corso di una confernza stampa aveva puntato l'indice contro la società isolana per il focolaio che è sorto in casa cilentana, e la risposta del Troina è stata altrettanto piccata con rimbalzo delle accuse. Con un lungo comunicato stampa, il soadliazio siculo ha espresso il disappunto per le dichiarazioni lesive rese dal presidente della Gelbison, relativo al contagio dei tesserati delle rispettive società. Inoltre nella nota si passa all'attacco e si legge: " La società si è rigorosamente attenuta ai dettami e alle procedure in materia di prevenzione Covid-19, contrariamente a quanto fatto dalla Gelbison, che ha omesso di inviare preventivamente l'elenco delle persone facenti parte del "Gruppo Squadra" da ammettere nell'ambito della Zona 1, nonché le obbligatorie autocerticazioni di assenza di sintomi e contatti. Una condotta quella tenuta dalla Gelbison che evidenzia aspetti di incompetenza, approsimazione e leggerezza e che, con tutta probabilità, è stata la causa dei 16 contagi presenti all'interno del medesimo sodalizio, verosimilmente già esistenti al momento dell'incontro. Di contro l'ASD Troina, ha costantemente osservato il protocollo Covid prima durante e dopo l'incontro in questione. Il documento del Troina, si conclude con un' altra stilettata ai cilentani: " La inutile polemica della Gelbison costituisce il probabile frutto di un disdicevole tentativo di discarico di responsabilità, vanificato dai fatti e dai numeri del contagio registrati in seno alle due società". Un botta e risposta destinato ad ulteriori round tra i due sodalizi che si accusano a vicenda del contagio e che ha messo entrambe fuori gioco.

