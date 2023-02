Ilvamaddalena-Portici 0-1, Nocerino firma il blitz

Riscatto immediato per il Portici, che dopo il pesante ko interno contro il Nola (4-2 al San Ciro), trova un pesante successo esterno che consente di fare un bel balzo in avanti in classifica.

Gli azzurri di Sarnataro passano di misura allo stadio Zichina contro l’Ilvamaddalena, diretta concorrente nella corsa alla salvezza. i tre punti consentono agli azzurri di agganciare proprio i sardi a quota 25: gruppone quindi al sestultimo posto, con Portici, Ilvamaddalena, Pomezia e Vis Artena a sgomitare.

Il gol partita arriva dopo appena sei minuti di gioco. Lo realizza Nocerino, abile a sfruttare uno svarione difensivo, insaccando a tu per tu col portiere. Il Portici è vivo e si rende pericoloso prima con Filogamo, poi con Senese e Di Gennaro.

Nella ripresa i brividi arrivano nel finale. Ansini ci prova in due occasioni per i padroni di casa, Filogamo tenta il colpo del definitivo ko.

Vittoria che vale oro per il Portici.