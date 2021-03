Impresa Giugliano: l'Arzachena battuta in rimonta al De Cristofaro

Impresa Giugliano. I gialloblu, guidati in panchina dal tecnico della Juniores Giuseppe Iacolare, superano al De Cristofaro l'Arzachena (3-2) nella prima delle cinque gare di recupero di campionato. Un match partito in salita per gli uomini di Iacolare, che dopo quindici minuti di gioco erano già sotto di due reti. I sardi passano in vantaggio al 5' con Kacorri (deviazione area sugli sviluppi di un corner) e raddoppiano al 15' con Molino (punizione dal limite). Un avvio di gara da incubo per il Giugliano, insomma, che avrebbe potuto capitolare per la terza volta in almeno altre due occasioni.

Il film del match cambia radicalmente nella ripresa con gli ingressi in campo, nelle fila dei tigrotti, di Conte, De Luca e Chorinho. I padroni di casa pressano a tutto campo, mentre l'Arzachena cala vistosamente. I tre gol che consentano al Giugliano di ribaltare il risultato sono siglati da Conte, Chorinho e Abonckelet.

