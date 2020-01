Impresa del Giugliano, che nei minuti di recupero riesce ad aggiudicarsi l'intera posta in palio con il Castrovillari. I gialloblu si impongono per tre reti a due al termine di una gara contrassegnata dal nervosismo e ricca di colpi di scena. I tigrotti, che con la vittoria di oggi compiono un ulteriore balzo in avanti in classifica (terzo posto), faticano più del dovuto contro un indominito Castrovillari, che per lunghi tratti dell'incontro ha avuto in mano il pallino del gioco e le migliori occasioni da rete. Il Giugliano, in rete con Impagliazzo, Orefice e Esposito, ha reclamato un calcio di rigore per un fallo non concesso ai danni del centrocampista Logoluso. Espulso per proteste il tecnico Massimo Agovino. © RIPRODUZIONE RISERVATA