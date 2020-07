Squalificati rispettivamente per mancanza di tesseramento e per non aver conseguito la giusta abilitazione del settore tecnico Figc.



Marcello Esposito e Giovanni Cavallaro sono stati squalificati per due mesi ciascuno su segnalazione della Procura Federale.



Esposito ha svolto mansioni da allenatore dal 27 ottobre 2019 al 16 gennaio 2020 pur non essendo tesserato per la Nocerina. L'ex vice di Morgia sulla panca dei molossi figurava infatti come allenatore nelle distinte di gioco relative al periodo preso in considerazione dalla giustizia sportiva.



Cavallaro è accusato di aver svolto mansioni di allenatore pur non avendo ancora conseguito l'apposita abilitazione del settore tecnico della Federcalcio.



Il provvedimento colpisce anche il presidente della Nocerina, Paolo Maiorino con una squalifica di 3 mesi e lo stesso club con un'ammenda di 300 euro.



La sanzione è stata applicata in maniera ridotta, in virtù dell'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che permette agli incolpati di proporre un accordo alla Procura Federale prima della notifica del deferimento, cioè alla notifica dell'avviso di conclusione indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA