«Enzo era il mio, il nostro punto di riferimento. Mi confidavo con lui, gli chiedevo consigli su tante cose, anche per questioni relative allo spogliatoio». Questo il ricordo dell’ex presidente corallino Gennaro Acampora a margine del terzo Memorial Strino organizzato questa mattina al Liguori. All’evento – organizzato dall’Asd Torre del Greco con la preziosa collaborazione di Tania Strino – hanno partecipato tanti ex corallini che hanno reso indelebili gli anni ’90.

Per ricordare Enzo Strino - «unica bandiera», come hanno intonato gli ultras – si sono affrontati sul nuovo manto del Liguori la Turris di mister Merolla e quella di Ciccio Esposito, infarcita di ulteriori vecchie glorie. È finita 4-3 per l’undici del 1993/94: a segno Amore con una doppietta, Castellano e Balzano. Per i protagonisti della cavalcata del 1996/97, invece, in gol Di Criscio, Barrucci e De Carolis.

In campo sorrisi, trame di bel gioco e goliardia («sostituisci Sullo», urla Torlo a Merolla; «mister, Amore non ha ancora capito se è un giocatore di qualità o di quantità», dice con un gran sorriso Lauretti). E poi abbracci densi d’affetto, targhe celebrative e braccia al cielo, quasi a raggiungere l’amico, il mister, la guida. «Unica bandiera». Presente e premiato anche il presidente Antonio Colantonio.



Al termine del match, diretto da Raimondo Acampora, arbitro d’eccezione, il ricordo di mister Merolla. «È stato bello ritrovarsi per rivivere vecchie emozioni con amici veri, persone autentiche. Dopo 26 anni siamo ancora qui e questo la dice lunga sul gran gruppo che eravamo, che siamo. Le emozioni di oggi? Non voglio nemmeno pensare che ci siamo ritrovati per ricordare Enzo. Per me lui è sempre qui. Abbiamo trascorso notti intere in ritiro a parlare, a confrontarci e ragionare. Consumando pacchetti di sigarette. Un episodio a cui ripenso sorridendo? Era la vigilia di Turris-Trapani, playout di C1. A fine allenamento facemmo una scommessa: avrei dovuto segnargli almeno un rigore. Ci giocammo un pacchetto di sigarette. Me li parò tutti. Me ne andai quasi insultandolo». Poi una parola su quei «ragazzi» che questa mattina in campo hanno onorato la memoria di Strino. «Da uomini della loro età ti aspetti che abbiano difficoltà – conclude mister Merolla – ma la verità è che qualcuno di loro potrebbe giocare ancora oggi. Del resto, quando la qualità c’è, resiste anche agli anni».



È arrivato dalla sua Puglia anche Gigi Sassanelli, adesso preparatore dei portieri del Lecce. «Siamo tutti qui per ricordare un grande, un maestro. Ricordo che a fine allenamento lui puntualmente mi dedicava una seduta supplementare. Ci sistemavamo in cima ai Distinti. Lui si sedeva col suo immancabile pacchetto di sigarette ed a me toccava faticare. Balzi su balzi, su balzi, lungo i gradoni. Dopo quaranta, cinquanta minuti di lavoro extra, spesso mi portava a casa sua a prendere un caffè, poi mi lasciava libero di andare a cena. A Torre ho vissuto un’esperienza indimenticabile: sono arrivato ragazzino e me ne sono andato uomo. A questa città mi legano ricordi ed emozioni incredibili: dalla gioia delle due promozioni all’amarezza delle due retrocessioni. Non me ne sarei mai andato da qui senza riconquistare la C1. Se la Turris ce la farà quest’anno? Ce la deve fare ed il Liguori deve darle quella spinta da dodicesimo che io ricordo benissimo».



Le formazioni

Turris 1993/94: Sassanelli, Lauretti, Esposito, Torlo, Grasso, Palomba, Castellano, Sullo, Balzano, Amore, Bello. All. Merolla. A disp.: Mennella.

Turris 1996/97 con vecchie glorie: Ingenito, Perna, Strino, Barrucci, Izzo, Bevo, Di Dato, Di Criscio, Sorrentino "Canè", Fabiano, De Carolis. All. Felicio Ferraro.

