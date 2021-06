Fermate per Covid 4 partite: fermo il Santa Maria, in campo la Gelbison

Dopo lo stop per 5 partite nel penultimo turno di campionato, anche nell'ultima giornata del girone I il Dipartimento Interregionale ha deciso di rinviare 4 gare che hanno interese diretto per la promozione in C e per la retrocessione in eccellenza. Il tutto è scaturito in seguito alla nuova positività di un calciatore del Marina di Ragusa che di fatto ha bloccato anche le gare delle due formazioni di Messina, e tra le partite rinviate figura pure quella del Santa Maria Cilento che avrebbe dovuto giocare sul campo della Cittanovese, che è in lotta per la salvezza. Scenderà regolarmente in campo sabato la Gelbison che dopo aver conquistato il terzo posto si congederà dai tifosi di casa ospitando il Paternò, compagine senza più obiettivi. Dalla Lega Dilettanti fanno sapere che le gare rinviate nelle ultime due giornate della regular season saranno decise lunedì 21 giugno con la pubblicazione di un comunicato ufficiale.