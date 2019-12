Sono giunti in trasferta a Nocera Inferiore, al seguito del Casarano, armati di fumogeni, petardi, catene e vari oggetti contundenti. Sette tifosi pugliesi sono stati denunciati in stato di libertà, in occasione della gara con la Nocerina, disputata ieri pomeriggio allo stadio San Francesco.



Gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore, diretti dal vicequestore Luigi Amato, hanno intercettato allo svincolo autostradale di Mercato San Severino la carovana di sostenitori salentini, a bordo di minivan e auto private.



Immediati sono scattati i controlli, durante i quali è stato identificato anche un uomo con precedenti per reati di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive. A bordo di un minivan i poliziotti hanno rinvenuto, tra gli altri oggetti contundenti, anche tondini in ferro tagliati in modo da risultare affilati e acuminati. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.



I sette tifosi casaranesi denunciati sono stati anche segnalati alla Questura di Salerno, per l'emissione di adeguati provvedimenti di Daspo. Tutti gli altri tifosi, dopo i vari controlli, sono giunti allo stadio San Francesco con abbondante ritardo, assistendo in pratica agli ultimi 20 minuti dell'incontro di calcio. Nell'area dello stadio non ci sono stati problemi di ordine pubblico. © RIPRODUZIONE RISERVATA