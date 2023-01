Paganese-Casertana: attese oggi le eventuali sanzioni alle tifoserie. Pubblicati ieri i provvedimenti del giudice sportivo circa le gare disputate nell'ultimo week end. Della partita del Torre, però, non c'è traccia. Si attendono, infatti, le risoluzioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che si è riunito soltanto ieri. Ad annunciarlo, il Ministro dell'Interno Piantedosi che ha risposto, ieri pomeriggio in Parlamento, all'interrogazione proposta dal deputato casertano Zinzi: «L'osservatorio esaminerà oggi (ieri ndr) ha detto Piantedosi la condotta di paganesi e casertani per valutare l'applicazione di misure d rigore per i prossimi incontri».

All'esame anche eventuali sanzioni nei confronti delle società ma sul punto, il presidente della Casertana D'Agostino si è detto tranquillo. Opinione consolidata, traspare anche dalle parole del Ministro in Parlamento, è che i casertani siano stati vittime di un agguato. «Improvviso assalto da circa settanta paganesi sopraggiunti da una via attigua ha detto il Ministro parlando dell'agguato che ha portato all'incendio del pullman dei casertani favorito anche da persone residenti nei palazzi circostanti con lancio di oggetti contundenti dai balconi». Del resto che i casertani si siano limitati a difendersi emerge pure dal provvedimento con cui il giudice ha deciso di liberare i due tifosi posti agli arresti domiciliari lunedì imponendogli il solo obbligo di firma per tre volte a settimana. Condotte criminose analoghe a quelle dei soggetti già identificati (di Pagani al momento ce ne sono sette) sono al vaglio degli inquirenti che stanno continuando a visionare filmati e ad interrogare persone per individuare altri responsabili degli scontri.



Sul fronte delle ripercussioni sulle società, i provvedimenti sono invece attesi per oggi. Rischia ovviamente la Paganese, club che ospitava l'incontro, perché i fatti si sono svolti nell'immediata vicinanza dello stadio. Il clamore giustamente sollevatosi, vista la gravità dagli incidenti avvenuti domenica, suggerisce pene severe al massimo: dunque sanzione pecuniaria e obbligo di disputare a porte chiuse o in campo neutro diverse gare. I tifosi casertani, pur se è opinione consolidata che si siano solo difesi, invece, rischiano di vedersi vietare le trasferte per qualche settimana. In corso, lo ha confermato ieri il Ministro Piantedosi, valutazioni circa l'opportunità di sanzioni ulteriori alle società ma il codice di giustizia sportiva quelle prevede. Di certo, ci sarà il massimo rigore: del resto anche i provvedimenti di ieri sulle altre gare lo confermano. Il giudice sportivo ha irrogato multe e diffide del campo per episodi avvenuti in altre gare di serie D. Anche nel girone della Casertana dove il Sorrento ha ricevuto la diffida dello stadio Italia ed una multa di 2.500 euro per comportamenti ascrivibili ai propri tifosi.



Intanto, nuovi dettagli sulla dinamica dei fatti di domenica, arrivano dal racconto dell'autista dell'autobus incendiato ai carabinieri: «Per eseguire la manovra sono stato costretto a mantenermi a destra e per facilitarmi ho iniziato a fare retromarcia, quando a un certo punto qualcosa, credo un grosso masso, ha colpito il parabrezza del pullman. Subito dopo - ha detto - è arrivata una pietra sul vetro dello sportello lato guida. Sempre da qui è entrato un fumogeno che sprigionava fumo orticante. Un tifoso lo ha buttato fuori. Non ho capito più nulla perché il pullman si stava riempiendo di fumo. Sono stato costretto ad aprire le porte». Da quanto emerge dalle indagini più recenti, che qualcosa sarebbe capitato è emerso tra le 14 e le 15 di domenica, quando i carabinieri appresero che un agguato si stava preparando ai danni dei tifosi della Casertana.