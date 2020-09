C'era grande attesa per il varo dei calendari di serie D soprattutto per le due cilentane uniche campane inserite nel Girone I quello che comprende le formazioni della Calabria della Sicilia e di una Lucana. E il computer della Lega Nazionale Dilettanti, si è divertito ponendo lo scontro diretto tra Gelbison e Santa Maria Cilento proprio nel turno inaugurale in programma domenica 27. Un inizio col botto per entrambe: i rossoblu di Vallo della Lucania, sono al 10° anno in D, mentre per i giallorossi della Città di "Benvenuti al Sud" si tratta dell'esordio assoluto in quarta serie. Le due formazioni si sono affrontate la scorsa settimana in un test amichevole al Carrano di Castellabate vinto dalla Gelbison, ora in campinato si gioca al Morra di Vallo. Nella seconda giornata, la Gelbison trova un'altra matricola e si reca sul campo dei calabresi del San Luca, mentre il Santa Maria debutta davanti ai suoi tifosi con un'altra neo promossa i lucani del Rotonda. La Nocerina la terza squadra della provincia di Salerno debutta in casa con il Giugliano alla seconda rende visita alla corazzata Savoia. Il campionato termina il 16 maggio 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA