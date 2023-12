Ischia-Nocerina 1-1: botta e risposta in 2'

Termina in parità la sfida tra Ischia e Nocerina. Il match del Mazzella termina sul punteggio di 1-1, con un rapidissimo botta e risposta in 2 minuti poco prima dell'intervallo. I due tecnici propongono il consueto 4-3-3: tra le fila isolane spiccano Giacomarro e Talamo, ex calciatori rossoneri; sul fronte opposto, Nappi lancia subito il neo-acquisto Cardella al centro dell'attacco, riportando Garofalo in distinta dopo una lunga assenza.

L'Ischia si fa preferire quanto a conclusioni verso la porta della Nocerina.

In una sola però Venturini è realmente impegnato, su un tiro-cross di Giacomarro che il portiere neutralizza con un bel colpo di reni. Di Patalano, Talamo e Baldassi le altre chance di marca gialloblu.

Al 41' però Liurni sblocca il risultato dopo un ripetuto dribbling ai danni di Pastore, con una sventola che s'insacca dopo aver baciato il palo. Ma non c'è nemmeno il tempo di festeggiare per la Nocerina, perché l'Ischia al 43' rimette le cose in pari con una conclusione di Baldassi deviata da un difensore alle spalle dell'estremo rossonero.

Stessa musica nella ripresa. Ci provano senza successo Talamo e Quirino, poi al 35' l'occasionissima per la Nocerina con il colpo di testa Parravicini su cross di Garofalo, con pallone che centra il palo ed esce. Di fatto è questo l'ultimo sussulto del match, con l'Ischia che esce provvisoriamente dalla zona playoff e la Nocerina che resta tra color che son sospesi, a 4 lunghezze di distacco dalla griglia di alta classifica e altrettante di vantaggio sulla zona playout.