È stata una cavalcata vincente, esaltante. Terminata con uno storico successo. Il Portici trionfa nel campionato Juniores Under 19 di serie D e si laurea campione d’Italia. L’atto conclusivo della competizione si è svolto quest’oggi allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino: di fronte c'era l'Alcione Milano. Sono serviti i calci di rigore per decretare la formazione campione. I tempi regolamentari si sono infatti conclusi sul 2-2: gli azzurri, in avanti con Nocerino, hanno subito la remuntada lombarda, riagguantando il pareggio nell’extra time proprio con Nocerino, che ha realizzato il gol del pari con una prodezza balistica. Quindi i rigori, che hanno premiato gli azzurrini di mister Giuseppe Lepre.

Un successo dal sapore storico per la formazione vesuviana, la cui avventura nella competizione era partita – tra lo scetticismo iniziale – lo scorso 22 agosto. «Ma la tenacia del mister e soprattutto il cuore ed il senso di appartenenza verso la maglia di questi giovani ragazzi, ha reso possibile il raggiungimento di questo traguardo».

Il percorso – Il Portici ha concluso la regular season al secondo posto, alle spalle della Casertana, tagliando così il traguardo dei playoff.

Al primo turno gli azzurrini hanno eliminato il Matese, staccando così il pass per la fase a gironi, dove hanno incontrato Bitonto ed Alma Fano. Il pari esterno coi pugliesi ed il netto successo interno contro il Fano sono valsi il raggiungimento della fase finale: gli ostacoli si chiamano Sorrento e Cavese, entrambi superati. Quindi la semifinale contro l’Ostiamare, superata ai rigori. Oggi lo storico successo valso il titolo di campione d’Italia.