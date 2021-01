Il campionato Juniores Under 19 di Serie D subisce l'ennesimo rinvio. A stabilirlo sono state le società che hanno preso parte ieri all'assemblea ordinaria elettiva del Dipartimento Interregionale. A margine della designazione di Cosimo Sibilia quale candidato unico alla presidenza della Lnd, i club hanno votato all'unanimità il posticipo al 13 febbraio prossimo del torneo giovanile riservato ai club di Serie D.

Lo stop era stato sancito il 29 ottobre scorso, con una possibile ripresa programmata per il 21 novembre. Con un successivo comunicato, il Dipartimento aveva fissato la sospensione del torneo fino al 5 dicembre. Il 30 novembre l'ulteriore proroga, con previsioni di ripresa del torneo al 9 gennaio.

Con l'ultimo comunicato del 2020, infine, il Dipartimento aveva ipotizzato il ritorno in campo al 16 gennaio, in virtù di quanto disposto dal Dpcm del 3 dicembre che fissava nel 15 gennaio la deadline per lo stop alle attività sportive dilettantistiche e giovanili di interesse non nazionale.

Ieri, dunque, la decisione di rinviare a sabato 13 febbraio prossimo la ripresa del campionato Juniores Under 19 di Serie D, che vede impegnate 13 formazioni campane, tra le quali la Cavese iscritta fuori classifica nel girone L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA