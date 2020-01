Una domenica di solidarietà. Domenica mattina al Romeo Menti, alle 10.30, le scuole calcio affiliate alla Juve Stabia si sfideranno in un mini torneo a sostegno delle bambine colpite dalla sindrome di Rett. A presentare la manifestazione, oltre ai dirigenti della Juve Stabia, anche il sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino, Adriana Russo, presidente dell’associazione NOIinsiemeRETT ONLUS, e la professoressa Carmela Bravaccio, del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli:



“Castellammare – ha spiegato il sindaco Cimmino in apertura della conferenza stampa – è sempre attenta a questo tipo di iniziative, e sono certo che anche domenica risponderà alla grande. La Juve Stabia è per la città un’eccellenza, e bisogna solo ringraziare il club, gli sponsor per l’adesione mostrata con entusiasmo. La ricerca è una battaglia da combattere tutti insieme”. Il presidente Langella conferma la bontà dell’iniziativa: “Come società abbiamo sposato questa manifestazione da subito, lo sport deve essere sempre al fianco del sociale. Bisogna solo ringraziare le mamme di bambine colpite da questa sindrome per il grande esempio e la forza che mostrano, il nostro è un piccolo contributo, che diamo con gioia”.



Il patron Manniello, conferma il sostegno della Juve Stabia: "C'è poco da dire, noi possiamo e dobbiamo sempre essere a disposizione nell'aiutare chi ne ha bisogno. Il grazie va ai calciatori che hanno donato le proprie maglie all'iniziativa proprio per consentire di donare quanto più possibile alla ricerca". La professoressa Brancaccio, infine, si è complimentata con il club ed i presenti: "Lo sport arriva dove spesso la burocrazia non riesce, con questi piccoli gesti si può fare tanto". A spiegare l'organizzazione dell'evento Saby Mainolfi, responsabile del settore giovanile della Juve Stabia. "Avremo quattro società che rappresentano un po' le province della Campania, ci saranno quattro tempi da 25 minuti ciascuno, ed alla fine vincerà chi avrà totalizzato più punti, ma inutile dirlo, a vincere potrà e dovrà essere solo la città di Castellammare con una folta partecipazione sugli spalti".