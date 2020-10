Quarto successo di fila per il Savoia, che passa a Carbonia con una doppietta di Kyeremateng ed aggancia in vetta il Latina (3-0 alla Torres nell’anticipo di sabato).

Deciso l’approccio alla gara dei bianchi di Aronica (foto ufficio stampa), che sfiorano il vantaggio dopo appena un minuto con D’Ancora, al tiro su assist al bacio di Orlando. L’1-0 arriva al minuto 19, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina: ci prova prima Manzo, la sfera carambola poi sui piedi di Kyeremateng, che non deve far altro che depositare in rete. Alla mezz’ora Occhiuto rischia di complicare la domenica dei bianchi, rimediando il secondo giallo che costringe il Savoia all’inferiorità numerica. Passano però appena otto minuti e Kyeremateng firma il raddoppio con un pregevole assolo: l’attaccante va via di forza a due difensori e scarica in rete. La prima frazione di gioco – causa infortunio del direttore di gara – si chiude dopo sette minuti di recupero.

Nella ripresa il Carbonia preme subito sull’acceleratore. Al 4’ Gjuci manca clamorosamente il bersaglio da posizione più che favorevole. D’Ancora e Russo provano a chiudere i conti ma mancano di precisione in fase di finalizzazione. Sugli scudi il portiere oplontino al minuto 37: decisiva la sua smanacciata su conclusione di Piredda.

Nel post partita, mister Aronica esalta il prezioso successo in terra sarda. «Sapevamo sarebbe stato un match difficile e l’abbiamo preparato al meglio. La nostra partita si è inevitabilmente complicata quando siamo rimasti con l’uomo in meno, ma siamo stati comunque bravi a tenere bene il campo. Non era facile portare a casa questo risultato. Questa è una squadra molto intelligente».

