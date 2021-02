Il Santa Maria Cilento non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale con il Biancavilla e cede i tre punti all'Acireale. La gara per i giallorossi di Gianluca Esposito, si mette bene e dopo 12' Capozzoli si procura un rigore che viene trasformato dal bomber Maggio al suo 11esimo sigillo stagionale. Poi esce per infortunio proprio Capozzoli, al suo posto Tandara che va vicino al raddoppio. Il tempo si chiude con i cilentani avanti 0-1. Nella ripresa l'Acireale al 16' trova il pareggio sempre dal dischetto con Rizzo ch trasforma il penalty. I padroni di casa sulle ali dell'entusiasmo cercano il raddoppio che arriva al minuto 28 con Savanarola lesto ad approfittare di un pallone sporco che staziona in area. Il Santa Maria prova la reazione ma nel finale dopo che sono stati effettuati tutti cambi, rimane in nove per gli infortuni di Vincenzo Romano e Pastore, per cui diventa tutto più difficile così l'Acireale riesce a chiudere sul 2-1 rischiando non poco nel finale. Per il Santa Maria uno stop con tante recriminizazioni. E domenica arriva la Cittanovese.

Ultimo aggiornamento: 17:56

