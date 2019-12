È il giorno del dolore a Portici, per il Portici. Luca Alvieri, giovane addetto stampa azzurro, non ce l’ha fatta. Ha tanto combattuto contro la malattia che alla fine l’ha portato via. «Grazie Luca per tutto il tuo lavoro svolto con passione e dedizione, hai lottato per anni con dignità senza mai lamentarti e da te abbiamo tanto da imparare. Nulla per noi sarà più come prima». Denso di dolore e di smarrimento il messaggio del club, giunto proprio a ridosso del fischio d’inizio dell’anticipo di campionato contro il Latte Dolce. Sulla gradinata del San Ciro c’era uno striscione a ricordarlo - «Ciao Luca» - mentre in panchina era deposta una maglia per lui. Prima della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giovane. Portici col lutto al braccio.



In campo gli azzurri hanno combattuto con intensità, a dispetto dell’elevato spessore dei sardi. Passa in vantaggio proprio il Latte Dolce dopo venti minuti con Virdis. Il Portici non demorde, reagisce e dopo appena cinque minuti si riporta in parità con Coratella, che allo scadere della prima frazione firma doppietta e sorpasso. Nella ripresa, il gol di Improta dopo sette minuti ipoteca i tre punti. Latte Dolce a segno con Cabeccia quando mancano dieci minuti al triplice fischio per il definitivo 3-2.



Alla fine c’è spazio solo per il dolore e la commozione del San Ciro per una vita che amava tanto il calcio ed il suo Portici. Per una vita spezzata troppo presto. Calciatori e tifosi uniti in un lungo abbraccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA