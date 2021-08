L'Afragolese annuncia un ex Andria: in mediana arriva Esposito

Volto nuovo in mediana per l’Afragolese. Fa – da oggi – ufficialmente parte del gruppo di mister Agovino anche Alessio Esposito, centrocampista classe 1994. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, ha successivamente maturato esperienze in serie C con Sorrento, Gubbio, Tuttocuoio, Melfi e Fidelis Andria; nelle ultime due stagioni è stato tra i punti di forza del Cerignola, in serie D.

«Tenacia, tecnica ed intuizione, sono solo alcune delle sue caratteristiche»: così il club nella nota che ha ufficializzato l’intesa.

«Sono orgoglioso di vestire questi colori. Non giocavo in Campania da svariati anni e, non appena ho ricevuto la chiamata dell'Afragolese, non ci ho pensato due volte ad accettare. Prometto di dare il massimo ogni qualvolta scenderò in campo indossando questa maglia. Sono sicuro che tutti insieme ci toglieremo belle soddisfazioni».

Esposito si è intanto aggregato al gruppo, che continuerà a lavorare nel ritiro di Rivisondoli fino a martedì.