L'Afragolese blinda un altro pilastro: Esposito ancora in rossoblù

Comincia a prender forma l’Afragolese di mister Cioffi. Ai volti nuovi di Da Dalt, Acampora e Picascia, ed alle conferme del bomber – e trascinatore – Fabio Longo, di Forte ed Elefante, si è aggiunta oggi l’ufficialità di un altro rinnovo. Quello di Alessio Esposito, «titolare inamovibile del cerchio del centrocampo nella scorsa stagione. Uno dei protagonisti dell’entusiasmante cavalcata che ha portato la formazione rossoblù a sfiorare un sogno chiamato serie C», fino all’amara finale di Sassari contro la Torres.

A margine della firma, tutta la carica del centrocampista, pronto a lanciarsi in questa nuova avventura a tinte rossoblù: «Sono davvero felice di poter vestire ancora questa maglia. Sono orgoglioso della stima rinnovatami dalla società e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare per toglierci ancora tante soddisfazioni e regalare gioie ai nostri tifosi».