L'Afragolese cade a Ostia: primo successo casalingo per i laziali

Cade ancora l’Afragolese, stavolta a Ostia, e stavolta la sconfitta costa gara ai rossoblù, che si ritrovano addirittura fuori dalla zona playoff (l’Arzachena, quinto, è avanti di un punto). Prima vittoria all’Anco Marzio per l’Ostiamare, che si porta a quota 20 in classifica, a due sole lunghezze dai ragazzi di Fabiano.

La prima conclusione del match è dell’Afragolese: Caso Naturale tenta la soluzione dal limite ma il portiere laziale controlla in due tempi. Dieci minuti più tardi il vantaggio dei padroni di casa. Lo realizza Lorusso: micidiale la sua pennellata su punizione, che non lascia scampo a Romano.

Nella ripresa, subito due cambi per l’Afragolese: dentro Marchese e Liccardo per De Marzo ed Esposito. Cinque minuti e l’Ostiamare sfiora il raddoppio con Lorusso, lanciato in contropiede e letteralmente murato da Romano, che tiene così in gara i suoi. L’appuntamento col gol è però solo rinviato di una manciata di minuti. Il definitivo 2-0 arriva dagli undici metri: lo realizza all’11’ Cardillo. La reazione dell’Afragolese è praticamente inconsistente. Sussulto rossoblù a quattro minuti dal termine: Liccardo ci prova su punizione ma centra la traversa. Finisce qui la gara dell’Anco Marzio.