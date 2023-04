L'Afragolese cambia ancora: esonero bis per Bitetto, panchina a Buono

Non c’è pace per l’Afragolese. Doveva essere una stagione di alto profilo ed invece ogni aspettativa si è infranta contro una classifica che impone di lottare per salvare la categoria. E così, dopo il ko di domenica contro il fanalino di coda Puteolana è arrivato un altro ribaltone tecnico.

Leonardo Bitetto non è più l’allenatore dei rossoblù. Il club lo ha sollevato – per la seconda volta in questa stagione – dalla guida tecnica della prima squadra. «L'Afragolese 1944 comunica di aver interrotto il rapporto lavorativo con l'allenatore della prima squadra Leonardo Bitetto». Insieme a Bitetto lasciano l’Afragolese anche «i preparatori dei portieri Pasquale Pastore e Lorenzo La Licata», dimissionari.

La guida tecnica «è stata affidata all'allenatore della Juniores Sergio Buono, già conoscitore dell'ambiente per averci lavorato ad inizio stagione». Buono ha diretto in giornata il primo allenamento «insieme ai propri collaboratori Emilio Pallotta (vice allenatore) e Raffaele De Luca (preparatore dei portieri)».