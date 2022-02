L'Afragolese preme ma non sfonda: la sfida con l'Aprilia finisce 0-0

Finisce a reti inviolate la sfida del Papa fra Afragolese ed Aprilia. Nessun gol ma occasioni a grappoli, con i rossoblù di Fabiano costantemente votati all’offensiva nonostante l’uomo in meno dalla mezz’ora del primo tempo. Il punto sta stretto all’Afragolese ma consente comunque ai ragazzi di Fabiano di tenersi aggrappato al treno playoff: rossoblù quinti a quota 33, col Cynthialbalonga staccata di tre lunghezze ma con una gara da recuperare.

Il primo squillo dopo appena due minuti: Celiento pennella per la testa di Esposito, che di testa spedisce di un nulla sul fondo. Ancora Afragolese quattro minuti più tardi: stavolta – sugli sviluppi di un corner – l’inzuccata è di Forte, che non inquadra però il bersaglio grosso. L’Aprilia risponde con Cruz, che conclude sopra il montante. I padroni di casa continuano a macinare occasioni e – all’8’ – un traversone di Van Ransbeeck costringe Talamonti ad un intervento poco pulito che rischia di tradursi in una beffarda autorete. De Rosa ci prova con un destro secco su spunto di Celiento ma trova la presa sicura del portiere laziale. Alla mezz’ora il rosso diretto rimediato da Senese. L’inferiorità numerica non scalfisce l’Afragolese, che continua a proporsi con costanza in avanti. Cinque minuti più tardi è Caso Naturale – su spunto di Van Ransbeeck – a concludere di un nulla sopra la traversa. Al 40’ ci prova capitan Longo – innescato da Celiento – cui si oppone efficacemente Salvati.

I ritmi calano nella ripresa. Unico brivido al minuto 25, quando Njambe trova il varco giusto in area e conclude da posizione invitante ma senza inquadrare lo specchio.