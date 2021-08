L'Afragolese punta su un baby Benevento: «De Rosa resta in rossoblù»

Decimo e ultimo giorno di lavoro nel ritiro di Rivisondoli per l’Afragolese, che ha salutato il piccolo centro abruzzese dopo una doppia seduta di allenamento. La preparazione di Longo e compagni proseguirà adesso in città, in vista dell’avvio della stagione ufficiale.

Baby Benevento in prestito – Nel frattempo, il club del patron Niutta ha ufficializzato l’intesa con ilo Benevento per il prestito, per un'altra stagione, del centrocampista classe 2002 Emmanuele De Rosa: «Nello scorso campionato – così il club – De Rosa ha sbalordito tutti per la maturità mostrata nel rettangolo verde, tanto da non sembrare mai un under». Un infortunio lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per diversi mesi, «ma la società del presidente Niutta ha voluto fortemente la sua riconferma anche per questa stagione».

Voglia di riscatto e grandi motivazioni animano adesso il giovane: «Sono felice di continuare a giocare per questi colori. Prometto di dare il massimo, come del resto ho sempre cercato di fare, soprattutto dopo l'infortunio della passata stagione che ha ostacolato il mio percorso in rossoblù. Sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni».

Allenamento congiunto - Subito dopo il rientro, nuovo test per i ragazzi di mister Agovino, che domani pomeriggio (fischio d'inizio alle 16) affronteranno allo stadio Caduti di Brema di Barra il Casoria (Eccellenza). La gara sarà disputata a porte chiuse.